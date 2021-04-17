БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинацию прошли 25 711 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За сутки первую дозу вакцины получили 20 018 человек, вторую – 5 693.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 325 034, из которых первую дозу вакцины получили 879 356, вторую – 445 67 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)