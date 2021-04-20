Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку ожидается до 22 градусов тепла, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове в среду прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

На Абшеронском полуострове ночью ожидаются 12-14, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 65-70%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в ряде северных и западных районов ожидаются грозовые дожди, град. Утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 13-18, днем - 25-30 градусов тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)