Арестован директор медучреждения “Ени клиника” – Генпрокуратура Азербайджана (версия 3)

(первая версия в 10:25)

БАКУ /Trend/ - Директор медучреждения “Ени клиника” Парвиз Акиф оглу Аббасов арестован за незаконные действия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как сообщает надзорное ведомство, на основании информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были проведены оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых возникли обоснованные подозрения в том, что Аббасов, войдя в сговор с другими сотрудниками возглавляемого им медучреждения, брал взятки у родственников больных коронавирусом за их размещение в "Ени клиника".

Так, он подозревается в том, что получил через посредников Эвеза Энвер оглу Гусейнова, Самира Ганаэт оглу Мирзоева м Вюсали Фирудин гызы Алиевой по 3 000-3 500 манатов от родственников отдельных граждан, больных коронавирусом, за размещение их на стационарное лечение в медучреждении. После этого указанные лица делили полученные средства между собой и тратили их на личные нужды.

В отношении Аббасова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки) УК Азербайджана. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Против соучастников Аббасова – Эвеза Гусейнова и Вюсали Алиевой возбуждено уголовное дело по статье 32.5,311.3.1 (содействие в получении взятки группой лиц по предварительному сговору) и другим статьям УК Азербайджана. В их отношении избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Самир Мирзоев арестован в качестве подозреваемого лица за те же незаконные действия.

В настоящее время Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности других виновных лиц.

Генпрокуратура призывает граждан звонить на короткий номер 961 надзорного ведомства или на горячую линию 161 и информировать о подобных случаях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)