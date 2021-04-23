Назван состав сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Назван состав сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 7–9 мая 2021 года, сообщает в пятницу Trend.

В индивидуальной программе Азербайджан представят две гимнастки - Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

В групповых упражнениях команда выступит в следующем составе: Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

В Кубке ожидается участие более 170 гимнасток из 36 стран мира.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)