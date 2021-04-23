Назван состав сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку
БАКУ /Trend/ - Назван состав сборной Азербайджана на Кубке мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку 7–9 мая 2021 года, сообщает в пятницу Trend.
В индивидуальной программе Азербайджан представят две гимнастки - Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.
В групповых упражнениях команда выступит в следующем составе: Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.
В Кубке ожидается участие более 170 гимнасток из 36 стран мира.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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