Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 14 424 дозы вакцины от коронавируса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Первой дозой вакцины были привиты 8 199 человек, второй – 6 225.
В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 396 391 дозу вакцины от COVID-19. Первой дозой привито 926 076 человек, второй – 470 315.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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