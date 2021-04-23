БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки граждане получили 14 424 дозы вакцины от коронавируса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Первой дозой вакцины были привиты 8 199 человек, второй – 6 225.

В целом на сегодня в Азербайджане граждане получили 1 396 391 дозу вакцины от COVID-19. Первой дозой привито 926 076 человек, второй – 470 315.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)