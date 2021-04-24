Первый замминистра здравоохранения Азербайджана представлен коллективу ведомства
БАКУ /Trend/ - 24 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов представил коллективу министерства здравоохранения первого заместителя - временно исполняющего обязанности главы ведомства Теймура Мусаева, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минздрав.
Премьер поздравил Мусаева с назначением и пожелал ему успехов в работе, выразил надежду на то, что он оправдает оказанное ему доверие.
Асадов подчеркнул, что в системе министерства, отдельных сферах здравоохранения необходимо продолжить начавшийся процесс реформ.
В свою очередь, Мусаев выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное ему высокое доверие.
Он отметил, что по инициативе главы государства молодым, профессиональным кадрам оказывается доверие во всех сферах.
Мусаев отметил, что в своей работе всегда будет руководствоваться принципами государственности, высокого профессионализма, прозрачности и справедливости.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)