На мосту на строящейся дороге в Агдам обнаружены мины-ловушки – Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В Азербайджане ускоренными темпами продолжается строительство автомобильной дороги, ведущей в освобожденный город Агдам. В настоящее время строительные работы идут на территории села Тезекенд. На мосту, расположенном на строящейся дороге, обнаружены мины-ловушки, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Съемочная группа бюро побывала в селе и сняла на видео строительство дороги.

Одновременно со строительными работами села, по территории которых проходит дорога, очищаются от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Халиг Зульфугаров сообщил, что участок трассы, проходящий через село Гарвенд, полностью очищен от мин. На мосту через реку Хачын обнаружено 15 противотанковых и 25 противопехотных мин, установленных армянами.

Отметим, что новая четырехполосная автомобильная дорога в Агдам протяженностью 45 километров и шириной 26,5 метра спроектирована в соответствии с первой технической категорией. Также планируется строительство автомобильного и железнодорожного мостов через реки Хачын и Узун Дере.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)