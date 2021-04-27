В Азербайджан планируется доставить еще 5 млн доз вакцины от коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджан планируется доставить еще пять миллионов доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что каждый должен принимать активное участие в повышении осведомленности о важности вакцинации.

"Сейчас вакцинируются граждане старше 40 лет. Как ожидается, вакцинация лиц младше 40 лет начнется в ближайшее время", - добавил Амирасланов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)