Площадь природных заказников на освобожденных территориях Азербайджана составляет 43 тыс. гектаров

ФИЗУЛИ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана находится четыре государственных природных заказника – в Лачине, Дашалты, Аразбою и Губадлы, с общей площадью 43 тысячи гектаров.

Об этом сказал журналистам замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, сообщает в среду корреспондент Trend.

Замминистра отметил, что самые большие из них – это заказники в Лачине и Губадлы.

«Территория каждого из них составляет 20 тысяч гектаров. Территория заказника в Аразбою составляет 2200 гектаров, Дашалты – 45 гектаров, Баситчайский государственный природный заповедник имеет территорию в 107 гектаров, Гарагёльский заповедник – 240 гектаров», - сказал он.

Керимов добавил, что всего в Азербайджане десять охраняемых национальных парков, десять природных заповедников и 24 государственных природных заказника.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)