Уволен директор Клинического медцентра №1 в Баку
БАКУ /Trend/ - Освобожден от должности директор Клинического медицинского центра №1 в Баку Ильхам Гафаров.
Соответствующий приказ подписал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в среду Trend.
На эту должность назначен директор Мингячевирской городской больницы Кенуль Алекперов.
Соответствующим приказом И.Гафаров назначен замдиректора Клинического медцентра №1.
К.Алекперов - выпускник Азербайджанского медицинского университета. В 2008 году распоряжением главы государства удостоен почетного звания "Заслуженный врач".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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