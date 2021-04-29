Экс-глава ИВ Шамкирского района арестован по решению суда – СГБ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Экс-глава Исполнительной власти (ИВ) Шамкирского района Алимпаша Мамедов арестован по решению суда, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.
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