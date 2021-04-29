Стали известны причины ареста экс-главы ИВ Шамкирского района – СГБ Азербайджана (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Бывший глава Исполнительной власти (ИВ) Шамкирского района Алимпаша Мамедов арестован по решению суда, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

СГБ провела комплексные оперативно-следственные мероприятия на основании поступившей информации о присвоении государственного имущества в крупном размере должностными лицами ИВ Шамкирского района и их незаконных действиях, в результате которых гражданам был нанесен ущерб.

В ходе расследования в рамках возбужденного уголовного дела было установлено, что Алимпаша Адиль оглу Мамедов, злоупотребив своими должностными полномочиями, всего за 40 манатов продал все доли в ООО Çinarlı Qəsəbə, имущество которого оценивается в 2,844 миллиона манатов, и в ООО Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi, учрежденном и находящемся в подчинении муниципалитета Чинарлы, своему сыну Адилю Алимпаша оглу Адильзаде и другим лицам.

Также он продал все доли в ООО Abad Şəmkir (предприятие по производству пищевых продуктов, стоимость которого оценивается в 967 тысяч манатов), учрежденном и находящемся в собственности городского муниципалитета Шамкира, своему сыну Адилю Адильзаде за 180 манатов, присвоив таким образом государственное имущество в особо крупном размере.

Кроме того, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Мамедов во время работ по благоустройству на территории Шамкирского района обналичил и присвоил 218 тысяч манатов, перечисленных на счет ООО Ağstafasutikinti, получил взятку в размере 328 тысяч манатов от отдельных лиц, выполняющих на территории района работы по строительству и благоустройству, капитальный и текущий ремонт, ремонт дорог за счет средств, выделенных из госбюджета, а также через подчиненных ему лиц получил взятку в размере 217 тысяч манатов от отдельных граждан в связи с проведением строительных работ на территории района.

В настоящее время расследуется информация о том, что Мамедов под различными предлогами требовал денежные средства в размере от 3 тысяч до 10 тысяч манатов от территориальных представителей ИВ района и должностных лиц других местных государственных инстанций.

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что с целью сокрытия источника незаконного получения денежных средств он направил 832 тысячи манатов на строительство и другие расходы ООО Az Forel по разведению и переработке рыбы, учредителем которого является его сын Адиль Адильзаде, чем преступным путем легализовал крупную сумму денежных средств.