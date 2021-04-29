Мецаморская АЭС расположена в зоне активного тектонического разлома – АН Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рядом с Ереваном и Мецаморской АЭС проходит большая зона активного тектонического разлома. Сейсмический потенциал этой зоны оценивается в 7,5 по шкале Рихтера или в 10 баллов по 12-балльной сейсмической шкале (MSK-64).

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук Гурбан Етирмишли, сообщает в четверг Trend.

Он напомнил, что магнитуда землетрясения, произошедшего в Армении в 1988 году, была оценена в 7,1 по шкале Рихтера, а сила подземных толчков - в 10 баллов по 12-балльной сейсмической шкале.

По его мнению, потенциально возможное землетрясение силой 10 баллов в Армении, которое может произойти в любой момент, способно привести не только ко взрыву на энергоблоке Мецаморской АЭС, но и к полному ее разрушению в результате трещин на поверхности земли от подземных толчков.

Очень сложно представить масштабы трагедии, которая может произойти, отметил Етирмишли.

Он напомнил, что срок эксплуатации Мецаморской АЭС давно истек, и в Азербайджане и соседних странах обсуждается требование о ее закрытии.

«Однако армяне пытаются обосновать возможность продолжения работы Мецаморской АЭС после ремонта. Функционирование атомной электростанции дорого обходится любому государству. Поэтому возникает вопрос, насколько безопасно Армения может ее эксплуатировать? Очень трудно сказать, как повлияет на эту АЭС возможное стихийное бедствие. Соседние с Арменией страны вправе потребовать от МАГАТЭ отчет о состоянии Мецаморской АЭС. Ведь в случае аварии на ней ущерб будет нанесен всему региону. Самой большой угрозой для Мецаморской АЭС является сильное землетрясение, которое может произойти на территории Армении», - сказал Етирмишли.

По его словам, при составлении карт сейсмического районирования в бывшем СССР, в том числе и в Армянской ССР, использовались данные о ранее инструментально зафиксированных землетрясениях.

«На карте сейсмического районирования территории Армянской ССР, составленной в 1980 году, по уровню сейсмической опасности выделены две зоны: 7-балльная и 8-балльная по 12-балльной сейсмической шкале», - сказал Етирмишли.

Он отметил, что из составленной карты активных тектонических разломов следует, что вблизи города Еревана и Мецаморской АЭС в Армении проходит зона активного тектонического разлома.

Это говорит о том, что эта АЭС находится в очень опасной сейсмической зоне, сказал гендиректор.

«Думаю, что ученые и специалисты из Азербайджана, Грузии, Турции и других соседних государств могут спасти население региона от большой катастрофы, настояв на том, чтобы МАГАТЭ рассмотрело эту проблему», - отметил Етирмишли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)