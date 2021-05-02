БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Сочи, сообщает Trend.

В прыжках на акробатической дорожке среди взрослых гимнастов Михаил Малкин выступил с результатом 75.300 балла и занял третье место.

Напомним, что азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов завоевали серебряную медаль чемпионата в программе синхронных прыжков на батуте среди юниоров.

Вчера, первого мая, юниорская команда Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке завоевала бронзу чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит с 29 апреля по 2 мая в Сочи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)