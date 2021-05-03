Новый исполнительный директор компании Schlumberger посетила Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Расширяется сотрудничество между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и компанией Schlumberger. Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов обсудил новые перспективы сотрудничества с исполнительным директором компании Schlumberger в Азербайджане Марией Юнда.

На встрече было отмечено, что отношения, установленные с Schlumberger в 2014 году, еще больше расширились.

Подробно информируя М. Юнда о Бакинской высшей школе нефти, Э. Гасымов отметил, что в БВШН учатся образованные молодые люди, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом, и по окончании учебы все они трудоустраиваются.

«Наряду с техническими специальностями, в БВШН также преподаются технологические специальности, поэтому необходимо реализовывать новые программы по этим специальностям и изучать зарубежный опыт в этой области», - добавил ректор.

Э. Гасымов также подчеркнул важность сотрудничества с компаниями в процессе подготовки инженерных кадров в вузе.

М. Юнда, в свою очередь, отметила, что студенты БВШН будут рассматриваться Schlumberger как потенциальные инженерные кадры и что в будущем в компании будет создан широкий спектр возможностей для карьерного роста.

«Бакинская высшая школа нефти имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения процесса обучения в соответствии с самыми высокими стандартами. Schlumberger заинтересована в сотрудничестве с БВШН в области реализации программ по развитию карьеры и прохождения производственной практики. На сегодняшний день значительно возрос спрос на специальности, связанные с информационными технологиями. А это значит, что процесс приема на работу выпускников БВШН, получивших образование по этим специальностям, можно ускорить», - сказала она.

Напомним, что в соответствии с Соглашением о сотрудничестве, подписанным в 2014 году между Бакинской высшей школой нефти и компанией Schlumberger, ежегодно специалисты компании проводят презентации на различные темы для студентов БВШН, а студенты школы проходят летнюю производственную практику в структурах компании и трудоустраиваются в них.

По окончании встречи гостья ознакомилась с главным учебным корпусом Бакинской высшей школы нефти.