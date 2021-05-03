В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки оглашения итогов проведенных в апреле экзаменов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал сроки оглашения результатов экзаменов, проведенных в апреле, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

В указанный месяц центр провел шесть видов экзаменов, в том числе по приему на госслужбу, тестовый - для кандидатов, желающих получить свидетельство для нотариальной деятельности, выпускные - для учащихся 11-х классов, тестовый - для кандидатов, желающих получить сертификат независимого эксперта в сфере аграрного страхования, а также международные GRE и TOEFL.

Экзамен по приему на госслужбу, в котором участвовало 1 327 человек, состоялся 11 апреля. Его успешно сдали 482 человека.

13 апреля был организован тестовый экзамен для кандидатов, желающих получить свидетельство для нотариальной деятельности, в котором приняли участие 53 кандидата. Из них экзамен успешно сдали 28 человек, допущенных к собеседованию.

17 апреля состоялся второй тур тестового экзамена для кандидатов, желающих получить сертификат независимого эксперта по аграрному страхованию, который успешно сдали 14 человек из 18 участников.

Также в апреле ГЭЦ провел четыре экзамена GRE и два - TOEFL, в которых приняли участие 36 человек.

15, 16, 22, 23, 29 и 30 апреля были организованы выпускные экзамены для учащихся 11-х классов школ. В них было запланировано участие более 83 тысяч человек.

Обработка материалов выпускных экзаменов, прошедших 15 и 16 апреля, завершается. Их результаты планируется объявить в конце этой недели.

Материалы экзаменов, проведенных 22-23 апреля, уже отсканированы. Планируется, что их результаты будут объявлены после 15 мая.

Материалы последних экзаменов (письменные работы) находятся на стадии сканирования.

После объявления результатов каждого экзамена будут оглашены даты для онлайн-обращения в апелляционную комиссию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)