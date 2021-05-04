В Азербайджане достаточно доз вакцин от COVID-19 - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достаточно доз вакцин от COVID-19. Кроме того, в страну доставлены две новые вакцины.

Об этом сказал глава комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Ахлиман Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в России, которая является страной - производителем вакцин от COVID-19, в два раза меньше вакцинированных, нежели в Азербайджане.

"В Азербайджане будут использовать и новые вакцины. В стране достаточно доз вакцин от коронавируса", - сказал Амирасланов.

Депутат также сообщил, что в Азербайджане вакцину от COVID-19 ежедневно получают около 15 тысяч человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)