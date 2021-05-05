В связи с отменой инвалидности в Генпрокуратуру Азербайджана сделано 266 обращений

БАКУ / Trend/ - В связи с отменой инвалидности в Генеральную прокуратуру Азербайджана сделано 266 обращений

Об этом сказал директор Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдулгадиров, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что до настоящего времени отменена инвалидность более семи тысяч лиц, в связи с отменой групп инвалидности в Генеральную прокуратуру сделано 266 обращений: «Из более чем семи тысяч лиц, чья инвалидность отменена, в суд обратилось всего более 300 человек».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)