В связи с отменой инвалидности в Генпрокуратуру Азербайджана сделано 266 обращений
БАКУ / Trend/ - В связи с отменой инвалидности в Генеральную прокуратуру Азербайджана сделано 266 обращений
Об этом сказал директор Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдулгадиров, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что до настоящего времени отменена инвалидность более семи тысяч лиц, в связи с отменой групп инвалидности в Генеральную прокуратуру сделано 266 обращений: «Из более чем семи тысяч лиц, чья инвалидность отменена, в суд обратилось всего более 300 человек».
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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