Поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан будет продолжена - минздрав
БАКУ /Trend/ - Поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан будет продолжена.
Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.
По его словам, возможно, что в будущем вакцинация от COVID-19 в Азербайджане будет носить сезонный характер.
"В связи с этим Азербайджан ведет переговоры со всеми производителями вакцин", - сказал Мусаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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