Поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан будет продолжена - минздрав

БАКУ /Trend/ - Поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан будет продолжена.

Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в четверг Trend.

По его словам, возможно, что в будущем вакцинация от COVID-19 в Азербайджане будет носить сезонный характер.

"В связи с этим Азербайджан ведет переговоры со всеми производителями вакцин", - сказал Мусаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)