На Кубке мира в Баку сложность моих упражнений выше, чем в двух предыдущих соревнованиях – азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира в Баку сложность моих упражнений выше, чем в двух предыдущих соревнованиях. Конечно, выступать в стенах родной Национальной арены гимнастики очень ответственно и почетно.

Об этом сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, азербайджанская спортсменка Арзу Джалилова.

«В целом сегодняшнее выступление прошло нормально, конечно, я могла бы выполнить программу еще лучше. Например, в упражнение с обручем были допущены некоторые ошибки, однако с каждым стартом стремлюсь совершенствовать свое мастерство. Завтра, в ходе второго дня соревнований, постараюсь показать высокий результат», – отметила грация.

Соревнования в Баку стали для Джалиловой третьим по счету Кубком мира в текущем году. Спортсменка подчеркнула, что ее первый старт в качестве сеньорки состоялся в конце 2020 года на чемпионате Европы в Киеве.

«С того старта у меня прибавилось сил и энтузиазма. Думаю, на предстоящих соревнованиях, среди которых еще один Кубок мира и чемпионат Европы, моя программа будет меняться, ведь мы стараемся с каждым стартом увеличивать сложность элементов», – добавила она.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В Кубке мира принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран мира. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

По традиции гимнастке и групповой команде, набравшим во время соревнований наибольшее количество баллов за исполнение, будет вручен Кубок AGFTrophy.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)