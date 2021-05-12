24 тыс. жителей Лондона доверились азербайджанцу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Шестого мая стали известны результаты выборов мэра Лондона. Изюминкой для нас стало участие нашего соотечественника Кямрана Балаева в борьбе за пост мэра.

Кямран Балаев родился в 1981 году в городе Баку. Учился в школе №6. Он - выпускник Кембриджского и Оксфордского университетов. Преподавал в Гарвардском университете.

Кямран Балаев является членом Совета директоров Фонда мира США и консультантом Института международного права и дипломатии в Массачусетсе. Имеет богатый международный и юридический опыт, читает лекции в различных престижных университетах. Кямран Балаев имеет научную степень доктора права.

На выборах Кямран Балаев набрал результаты выше всех ожиданий. В то время как предвыборная цель партии Renew ("Обновление") заключалась в том, чтобы превысить результат в 5 000 голосов, поддержка Кямрана Балаева различными слоями общества привела к результатам в 23 450 голосов. Это рекорд для Renew, основанной в 2017 году. После выборов репутация партии резко повысилась. Renew больше известна, как партия интеллектуалов.

Следует отметить, что на британских муниципальных выборах вероятность победы кандидатов от двух крупнейших партий - лейбористов и консерваторов была однозначно высокой. Основной целью партии и самого Кямрана Балаева было увеличить поддержку партии на выборах и продвинуть идею электронного Лондона. Можно сказать, что обе цели были достигнуты.

По словам Кямрана Балаева, в XX веке Лондон пережил три революционных процесса. В 1960-х годах Лондон стал центром рынка евродолларов. В 1970-х годах нефть стала эпицентром долларового рынка. В 1986 году события завершились тем, что стало известно, как Bing Bang и Лондон стали мировым финансовым центром. К.Балаев считает, что если Лондон намерен сохранить свои глобальные позиции в мире, то необходимо реализовать проект E-London, чтобы британская столица могла стать центром высоких технологий в мире. При этом увеличение инвестиций обеспечит сохранение высокого экономического веса Лондона.

Кямран Балаев также тесно связан со своим родным Азербайджаном и пользуется большой популярностью среди британских азербайджанцев.