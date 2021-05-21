Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено еще 50 квартир в Сабунчинском районе Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны еще 50 квартир в поселке Рамана Сабунчинского района Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, в посвященном этому мероприятии приняли участие председатель правления Агентства социальных услуг при минтруда Вугар Бейбутов и глава общественного совета при ведомстве Эльшад Мамедов.

Было отмечено, что распоряжение Президента Ильхама Алиева от 25 января 2021 года является очередным проявлением особой заботы о семьях шехидов и инвалидах войны. Документ предусматривает предоставление 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидами Карабахской войны в 2021-2025 годах.

В частности, в нынешнем году планируется предоставить этой категории граждан до трех тысяч квартир и частных домов, из которых 470 уже переданы владельцам. В целом на сегодня лицам из данной категории предоставлено 9 670 квартир и частных домов.

Обеспеченные новыми квартирами граждане выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за постоянную заботу и, в частности, за предоставленное жилье.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)