В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)

Общество 22 мая 2021 12:35 (UTC+04:00)
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 22 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня у спортсменов в возрастной категории 12-14 лет пройдут квалификационные соревнования в индивидуальной программе среди женщин и в составе групп. Гимнасты в возрастной категории 15-17 лет выступят в индивидуальной программе среди мужчин, в составе групп, смешанных пар, а также в программе аэродэнс.

На сегодняшних соревнованиях азербайджанские гимнастки выступят в индивидуальной программе, а также в составе групп в обеих возрастных категориях.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21-23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

За первенство в ходе соревнований борются гимнасты в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет. Спортсмены выступают в обеих возрастных категориях в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио, групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15-17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан на соревнованиях представляют Лейла Абдуллазаде, Арзу Агаева, Лейла Ахмедова, Сара Алиханлы, Айлин Алиева, Ровшана Багирзаде, Лейла Бежанова, Дилара Гурбанова, Фидан Ибрагимова, Алия Исмаилова, Санам Казымова, Эвелина Козловская, Эмилия Махмудова и Марьям Топчубашова.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)

В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Image
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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