Для участия в приемном экзамене в вузы в Азербайджане COVİD-паспорта не понадобятся
БАКУ / Trend/ - Для участия в приемном экзамене в вузы и колледжи COVİD-паспорта не понадобятся.
Об этом сказала на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.
Она добавила, что в приемных экзаменах в основном участвуют лица моложе 18 лет: "Их вакцинация пока не проводится. Сотрудники ГЭЦ вакцинированы".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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