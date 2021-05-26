Для участия в приемном экзамене в вузы в Азербайджане COVİD-паспорта не понадобятся

БАКУ / Trend/ - Для участия в приемном экзамене в вузы и колледжи COVİD-паспорта не понадобятся.

Об этом сказала на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

Она добавила, что в приемных экзаменах в основном участвуют лица моложе 18 лет: "Их вакцинация пока не проводится. Сотрудники ГЭЦ вакцинированы".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)