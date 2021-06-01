Международный форум с участием ведущих университетов мира

БАКУ/Trend/ - 14 июня 2021 года в партнерстве с Times Higher Education и Западно-Каспийским Университетом состоится международное мероприятие на тему «Трансформация образования», организованное Западно-Каспийским Университетом.

На форуме также будут затронуты вопросы роли университетов в деятельности ООН по достижению Целей Устойчивого Развития. В форуме ожидается участие более тысячи представителей зарубежных университетов.

Пандемия выявила глобальное неравенство и нарушила порядок в образовании, но она также дала возможность лучше построить систему образования, и представить новую эру преподавания и педагогики.

В ходе этого важного форума будет затронута роль качественного образования, которое является одной из целей ООН в области устойчивого развития, и будут рассмотрены следующие цели:

- Обязательство университетов улучшить доступ к образованию;

- Создание моделей инклюзивного образования;

- Усвоение навыков обучения на всю жизнь;

- Новая эра для краткосрочных курсов и сертификатов;

- Будет ли в будущемстроиться основа образования на опыте?

- Роль партнерства по достижению цели качественного образования.

Среди выступающих будут Дэвид Атчоатена, директор Института ЮНЕСКО, Тиа Луккола, директор отдела институционального развития Европейской Университетской Ассоциации, Доун Фрешуотер, проректор Оклендского университета и Ева Виберг, проректор Гётеборгского университета. На мероприятии также выступят основатель Западно-Каспийского Университета профессор Гусейн Багиров, депутаты Шахин Сеидзаде и Первин Каримзаде, ректор Западно-Каспийского Университета Андрис Лейтас, а также проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде.

Для получения подробной информации о мероприятии и регистрации вы можете перейти по следующей ссылке: https://www.timeshighered-events.com/impact-education-forum-2021?fbclid=ıwar1mfıqna_omqv4huzynytkv95xhkfp9ngb0cvqlho0tqh5e1orc7feo60ı

Для представителей университета и студентов участие в мероприятии бесплатное.