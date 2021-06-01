Строительство современного Агдама - в преддверии Великого возвращения - репортаж Trend TV
АГДАМ /Trend/ - На днях представители СМИ совершили очередную поездку в освобожденный от оккупации город Агдам.
Цель поездки, организованной Агентством развития медиа Азербайджана, заключалась в ознакомлении с ходом строительства объектов, фундамент которых был заложен в ходе визита в Агдам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.
Съемочная группа Карабахского бюро Trend понаблюдала за ходом работ по строительству нового, современного Агдама, а также по реконструкции и обустройству на территории города.
Представляем вниманию читателей расширенный видеорепортаж со строительных площадок и обустраиваемых территорий в Агдаме.
(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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