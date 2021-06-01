В Азербайджане необходимо ужесточить наказание за ранние браки – Бахар Мурадова

БАКУ / Trend/ - В Азербайджане необходимо ужесточить наказание за ранние браки.

Об этом сказала глава Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, сообщает во вторник Trend.

«Нас очень беспокоят факты раннего замужества и материнства малолетних девочек», – сказала Мурадова.

Она отметила, что поддерживает ужесточение наказания в этой сфере: «Об узаконивании ранних браков и речи быть не может. Благодаря мерам, предпринятым Комитетом и другими структурами с 2010-2011 гг. и по настоящее время, число подобных случаев снизилось, а пик их пришелся именно на 2011 год».

Она подчеркнула, что несмотря на просветительские, административные и другие меры наказания, в некоторых семьях подобные факты все еще имеют место: «Очень жаль, что мы иногда видим это в образованных семьях. Думаю, это выходит за пределы традиций и обычаев. Эти случаи необходимо оценивать по уголовному законодательству. Мы поддерживаем ужесточение наказания за такое отношение к браку. Меры наказания могут быть ужесточены в случае, если соответствующие государственные органы поддержат нашу позицию и вопрос будет рассмотрен в парламенте страны. Таким образом, в законодательство будут внесены изменения. Но в данном случае самое жесткое наказание – это общественное порицание и осуждение».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)