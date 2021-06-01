Сегодня их день (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первого июня в мире отмечается Международный день защиты детей.

В связи с этим на улицах Баку ощущается праздничное настроение.

Trend представляет кадры, снятые в связи с этим днем.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Фото: Заур Мустафаев)