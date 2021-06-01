Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО)

Общество 1 июня 2021 16:18 (UTC+04:00)
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуше, объявленной распоряжением главы государства культурной столицей Азербайджана, Министерством обороны была проведена первая церемония презентации книги.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны, участники мероприятия сперва почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов первой и второй Карабахских войн.

Заместитель командира воинской части по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению полковник Эльшад Абилов отметил, что проведение сегодня презентации книги в Шуше не носит случайный характер, поскольку испокон веков в Шуше был большой интерес к науке, образованию, литературе и искусству, и в прошлом здесь были музеи и библиотеки.

Приветствуя участников мероприятия, заслуженный деятель искусств, персональный пенсионер Президента, полковник Абдулла Гурбани сообщил, что его издание «Шехиды Отечественной войны» будет состоять из семи книг, в которых будет представлена подробная информация о жизни около трех тысяч шехидов, написавших историю, принеся высокую жертву, их верной службе Родине и славном военном пути.

Было подчеркнуто, что первая книга начинается со слов Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, озвученных в Парке военных трофеев во время встречи с награжденными военнослужащими: «Да упокоит Аллах души всех наших шехидов... Да ниспошлет Аллах их близким терпения. Утешением родным шехидов является то, что герои отдали жизнь за Родину. Утешением является то, что наши земли освобождены, наша территориальная целостность восстановлена. В то же время утешением является то, что мы отомстили за наших шехидов на поле боя. Кровь наших шехидов не осталась на земле...»

Автор книги и участники мероприятия выразили признательность Министерству обороны, руководству Азербайджанского государственного экономического университета, а также коллективу издательства Apostrof-A за большую помощь в подготовке к изданию и выпуске первой книги из серии «Шехиды Отечественной войны» с высоким полиграфическим качеством.

Первая книга будет подарена семьям шехидов, центральным музеям и библиотекам страны до 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Image
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Минобороны Азербайджана организовало в Шуше первую презентацию книги (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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