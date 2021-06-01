Список улиц и проспектов Баку, закрывающихся в связи с проведением Формулы-1

Общество 1 июня 2021 16:52 (UTC+04:00)
Список улиц и проспектов Баку, закрывающихся в связи с проведением Формулы-1

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции МВД еще раз напомнило список улиц и проспектов Баку, на которых приостанавливается движение в связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1, сказал во вторник Trend начальник отдела по работе с общественными структурами полковник-лейтенант полиции Намидан Пириев.

По его словам, с 31 мая по 8 июня в направлении Бакинского кольца F1 меняется движение автомобилей по улицам Ковкяб ханым Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Пушкина, проспекту Бюльбюля, улицам Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, Михаила Лермонтова, Азербайджана, Микаила Усейнова, Зяргярпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова.

Проезжающие по направлению Зыхского шоссе – проспекта 8 Ноября могут проехать по проспектам Наджафгулу Рафиева и Бабека, через 10-ый заводской круг в направлении станции метро Гянджлик.

Те, кто едет из аэропорта по проспекту Гейдара Алиева могут доехать до центра через станцию метро Кероглу, территорию Наримановского района, по Дарнагюльскому шоссе, а также по ул. Афияддина Джалилова, от пересечения улиц Мехти Мехтизаде и Юсифа Сафарова направо, в сторону 28 Мая или в направлении 10-го заводского круга.

Направляющиеся с 20-го участка, поселка Баилов и Площади флага смогут продолжить движение по улице Микаила Усейнова, по внутренним дорогам поселка Баилов в направлении улиц Нефтчи Гурбана и Ханлара и дальше в сторону проспекта Парламента.

Движение по автотрассе Баку – Сальян – Алят будет осуществляться с Локбатанского круга по 3-й окружной дороге, через территорию Ясамальского района.

Движение по улицам Мехти Гусейна – Теймура Эльчина предусматривается с пересечения с улицей Шейха Шамиля и будет направлено против движения по улице Михаила Лермонтова, движение автомобилей рядом со сквером М.Ахундова – против движения по улице Ахмеда Джавада.

На улице Самеда Вургуна – от пересечения с улицей Узеира Гаджибекова и до пересечения с улицей Физули – будет организовано двустороннее движение.

Просьба к водителям грузовых автомобилей, а также к физическим и юридическим лицам, регулирующим их движение, ограничить проезд транспортных средств в центр столицы и пользоваться альтернативными дорогами.

Также дорожная полиция просит лиц, желающих приехать из регионов, в том числе, тех, кто передвигается в городе на личном транспорте, предпочесть общественный транспорт во избежание пробок на дорогах с учетом того, что на центральных улицах и проспектах стало меньше возможностей для парковки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

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