В Азербайджане названы условия для проведения свадеб

БАКУ / Trend/ - В ближайшие дни может быть принято решение о проведении свадеб, если будет продолжена тенденция, наблюдаемая сегодня в связи с коронавирусом, то есть, если будет снижаться число заражаемых и расти число выздоравливающих и вакцинированных.

Об этом в среду сказал Trend глава парламентского Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Он отметил, что свадьбы могут быть разрешены при наличии COVİD-паспорта, сокращении времени проведения самой церемонии и других условиях: «Люди хотят проводить свадьбы летом. Считаю, что если будет продолжена сегодняшняя тенденция в связи с коронавирусом, то в ближайшее время может быть дано разрешение на проведение свадеб».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)