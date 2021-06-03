В Азербайджане выявлено 128 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 445 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 128 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 445 человек, скончались - три, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 334 416 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 325 863 человека вылечились, 4 929 – скончались, число активных больных составляет 3 624.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 563 теста, а в целом за все время пандемии – 3 542 035.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)