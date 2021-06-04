Формула-1 разместила в Twitter публикацию о Гран-при Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку стартовал первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Информацию об этом на своей странице в Twitter разместила Формула-1, сообщает в пятницу Trend.
"Salam Baku, are you ready for some fast cars? (Салам, Баку! Ты готов к быстрым машинам?"), - говорится в публикации.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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