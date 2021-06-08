Признание Арменией минирования территорий Азербайджана еще раз доказывает ее военные преступления - омбудсмен Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Признание Арменией минирования территорий Азербайджана еще раз доказывает ее военные преступления.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.

"Сразу после последнего взрыва мины в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана, в результате которого погибли трое, в том числе два журналиста, и получили ранения еще несколько гражданских лиц, армянский полковник Корюн Гумашян в интервью прессе признал, что с участием его контингента в Лачин и Кельбаджар были поставлены 17 грузовиков мин. Его признания еще раз доказывают военные преступления, совершенные политическим и военным руководством Армении", - говорится в заявлении.

Омбудсмен отмечает, что это прямое признание в совершенном преступлении, и виновные должны быть немедленно привлечены к правосудию.

"Как азербайджанский омбудсмен я неоднократно поднимала этот вопрос перед международными организациями, призывая их к содействию в получении от Армении карт заминированных территорий Азербайджана, что могло бы спасти жизни безвинных людей. Очень жаль, что до сих пор мы не получили соответствующей поддержки от каких-либо международных организаций по данному вопросу. Их молчание ставит под сомнение эффективность международного права и создает условия для постоянного нарушения прав человека", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что мины представляют серьезную угрозу для каждого, кто хочет посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана: «За прошедшие семь месяцев на минах подорвались более 140 человек, погибли 27 гражданских лиц. Политическое и военное руководство Армении несет ответственность за эти преступления. Права человека не должны оставаться лишь темой выступления с высоких трибун. Международные организации, претендующие на роль гарантов прав человека в мире, должны принять конкретные меры против Армении, чтобы она передала карты минных полей с целью предотвращения дальнейших потерь».