Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-20, днем - 25-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 27-32, в горах ночью - 8-13, днем - 14-19 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)