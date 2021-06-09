Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

Общество 9 июня 2021 15:37 (UTC+04:00)
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-20, днем - 25-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-45 процентов.

Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 27-32, в горах ночью - 8-13, днем - 14-19 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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