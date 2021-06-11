Прокурор попросил условное осуждение для задержанных в акции в Баку в 2020 г.

БАКУ /Trend/ - Для обвиняемых по уголовному делу в связи с инцидентом во время митинга в поддержку армии в Баку попросили условного наказания.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, как во время сегодняшнего, так и прошлого судебного заседания по уголовному делу в связи с инцидентом во время митинга в поддержку армии, прошедшего в Баку 14 июля 2020 года, государственный обвинитель попросил для обвиняемых наказания в виде условного лишения свободы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)