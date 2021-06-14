В Азербайджане пройдут очередные экзамены для девятиклассников

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 16-17 июня проведет очередные экзамены для учащихся 9-х классов школ, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамены начнутся в 11:00. Пропуск в экзаменационное здание завершается в 10.45.

Экзамены будут организованы в 34 городах и районах республики.

В экзамене, который пройдет 16 июня, ожидается участие 23 920, 17 июня - 22 698 человек.

Участники должны прийти на экзамен в медицинской маске и находиться в ней на протяжении всего экзаменационного процесса. При себе они должны иметь пропускной экзаменационный лист, декларацию о здоровье, удостоверение личности.

Пропускной экзаменационный лист можно распечатать на сайте ГЭЦ с 1 июня.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)