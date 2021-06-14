ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим по специальностям, требующим особых способностей
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центра (ГЭЦ) Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим в вузы по специальностям, требующим особых способностей, сообщает в понедельник Trend.
Абитуриенты, прошедшие регистрацию по функционирующим в Баку вузовским комиссиям по дизайну, тренерству, преподаванию по физической культуре и допризывной подготовке молодежи, должны распечатать "Пропускной лист на экзамен по специальностям, требующим особых способностей".
Пропускной лист на экзамен с 11 июня размещен на странице, на которой зарегистрировались абитуриенты.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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