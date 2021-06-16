На сегодняшний матч ЕВРО-2020 Турция-Уэльс в Баку продано до 29 тыс. билетов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний матч группы А чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) в Баку между сборными Турции и Уэльса продано до 29 тысяч билетов.

Об этом сказал в среду Trend завотделом по прессе и связям с общественностью АФФА Фируз Абдулла.

По его словам, продажа билетов на игру, которая начнется в 20:00 по местному времени, продолжается.

Отметим, что в Баку запланировано проведение трех матчей в рамках ЕВРО-2020.

В первой игре, прошедшей 12 июня, Уэльс сыграл со Швейцарией. Матч закончился со счетом 1:1.

Также 20 июня на Бакинском олимпийском стадионе встретятся команды Турции и Швейцарии.

Четвертьфинал ЕВРО-2020 пройдет в Баку третьего июля, начало игры - в 18:00 (время местное).

Напомним, что ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля.

Чемпионат Европы был перенесен в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.

Бакинский олимпийский стадион вмещает 69 870 зрителей.

Ранее АФФА сообщила, что на совместном заседании Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана и местного оргкомитета ЕВРО-2020 с учетом рекомендаций УЕФА и сложившейся ситуации с пандемией было решено, что болельщики смогут присутствовать на каждой из четырех игр на Бакинском олимпийском стадионе с условием соблюдения соответствующих процедур, связанных с COVID-19, и их численность составит до 50 процентов от общей вместимости арены. Решение касается не только местных болельщиков, но и тех, кто прибудет из-за рубежа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)