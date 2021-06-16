Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

Общество 16 июня 2021 12:55 (UTC+04:00)
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Фонд "YAŞAT".

Лечение в Турции Мамедзаде Арифа Махир оглу, Ибрагимова Кямрана Джейхун оглу, Байрамова Рахула Мардан оглу и Исламова Вюсала Ислам оглу успешно завершено. Они обеспечены Фондом необходимыми лекарственными препаратами для продолжения лечебных процедур в предстоящие месяцы.

Фонд будет контролировать лечение участников войны до полного их выздоровления.

Напомним, что обратиться в Фонд "YAŞAT" и ознакомиться с его работой можно на портале yashat.gov.az

С отчетностью Фонда можно ознакомиться, перейдя по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует call-center Фонда "YAŞAT" - "8110".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четыре участника Отечественной войны Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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