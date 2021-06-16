В школах Азербайджана прошли очередные выпускные экзамены на базе общего среднего образования

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел очередные выпускные экзамены на уровне общего (девятилетнего) среднего образования.

Как сообщили в среду Trend в ГЭЦ, в соответствии с требованиями карантинного режима, доступ участников в экзаменационные залы был разрешен только в медицинских масках.

Экзаменаторы были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Экзамены прошли в Хатаинском, Хазарском, Ясамальском районах Баку, а также в Бейлаганском, Гедабейском, Гекчайском, Гекгельском, Масаллинском, Огузском, Сальянском, Товузском и Хачмазском районах.

В них предусматривалось участие 23 920 человек.

ГЭЦ с сегодняшнего дня начнет обработку экзаменационных протоколов и карточек с ответами.

Итоги экзаменов планируется подвести в течение недели.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)