Центр гигиены и эпидемиологии Минздрава Азербайджана проинформировал о непригодных для купания пляжах

БАКУ /Trend/ - Чрезмерное количество кишечных палочек в морской воде может вызвать у человека острые желудочно-кишечные заболевания.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Азербайджана Зияддин Кязымов.

По его словам, до начала пляжного сезона на различных участках прибрежной зоны были взяты пробы морской воды, которые затем были проверены в лаборатории.

«Допустимая норма кишечных спор составляет 5 тысяч на один литр, но на некоторых участках этот показатель превышает норму. Например, бактериологические пробы, взятые на пляжах Сахиль в Гарадагском районе, Шихово в Сабаильском районе, Говсан в Сураханском районе, Тюркан в Хазарском районе, не соответствовали стандартам. Купаться на этих пляжах запрещено», – сказал Кязымов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)