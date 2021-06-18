Совершайте платежи через мобильное приложение – получайте кэшбэк 10%!

Общество 18 июня 2021 14:36 (UTC+04:00)
Совершайте платежи через мобильное приложение – получайте кэшбэк 10%!

БАКУ/Trend/ - Международный Банк Азербайджана запустил новую выгодную кампанию для пользователей IBA Mobile. Клиенты, впервые совершившие платёж через приложение IBA Mobile, при условии, что данный платеж является оплатой за коммунальные услуги, стационарную телефонную связь, TV или Интернет, получат кэшбэк в размере 10% от суммы платежа. Кампания доступна в течение 45 дней c момента объявления.

Кампанией могут воспользоваться все зарегистрированные в IBA Mobile, в том числе и те, кто не является клиентами Банка. Кэшбэк начисляется на сумму не более 10 манатов на карточный счет клиента в течение 3 рабочих дней после окончания кампании. Подробную информацию о кампании можно найти здесь.

IBA Mobile позволяет просто и быстро пользоваться повседневными банковскими услугами. Одним касанием можно выполнить множество банковских операций.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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