Важно ли получение SSL сертификата?

Невероятно, но факт: каждый клик в Интернете — это обмен данными. Когда вы открываете любимый веб-сайт, ищете видеоролик на «YouTube» или загружаете картинку в Instagram, ваш поисковый браузер и сервер обмениваются информацией. Такой обмен возможен благодаря работе протокола HTTP. Но у HTTP есть один недостаток – данные не шифруются. По этой причине ваши личные данные может перехватить третья сторона (номер банковской карты, паспортные данные и т.д.).

В современном мире защита данных имеет особое значение. Поэтому используется HTTPS, который обеспечивает безопасное соединение. С июля 2018 года Google считает небезопасным веб-сайты, которые не поользуются этим протоколом. В ближайшее время HTTPS протокол станет обязательным требованием «экологии» Интернета.

Чтобы ваш сайт работал по протоколу HТТPS, вам нужен SSL-сертификат. Это виртуальный документ, который содержит данные об организации, её владельце и подтверждает их существование.

Что дает SSL-сертификат помимо защиты данных?

SSL-сертификат помогает в SEO-продвижении проекта. Благодаря ему ваш сайт будет занимать высокую позицию в поисковой выдаче.

По уровню проверки выделяют три типа SSL-сертификатов:

Сертификаты начального уровня с проверкой домена Domain Validation (DV)

При выпуске этого типа SSL проверяется только право собственности на домен. Его могут выпустить физические и юридические лица. После защищенного подключения к сайту в адресной строке появится «замочек», означающий безопасность данных.

Сертификаты бизнес-класса с проверкой организации Organization Validation (OV) или Company Validation (CV)

При выдаче этого SSL кроме проверки права собственности на домен проводится и проверка юридического, физического существования компании. Этот тип сертификата доступен только юридическим лицам. При нажатии на «замочек» в адресной строке будет показана информация о об этой организации.

Сертификаты с расширенной проверкой Extended Validation (EV)

Этот протокол также доступен только юридическим лицам и чтобы его выпустить, нужно предоставить документы в центр сертификации. В этот раз для выдачи проводится проверка не только существования организации, но и её правовой деятельности. Помимо замочка в адресной строке будет отображаться печать доверия сертификационного центра и информация об организации.

Как получить SSL-сертификат?

Для получения сертификата необходимо обратиться в компании, которые их выдают. На сайте Hostimul для пользователей предоставлены различные типы SSL-сертификатов. Получите сертификат от Hostimul и будьте уверены в безопасности вашего сайта.