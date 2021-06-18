Число проголосововаших на президентских выборах в Иране превысило 14 млн человек

БАКУ / Trend/ - На 13-х по счету президентских выборах в Иране до 16:45 по местному времени проголосовало свыше 14 миллионов граждан, сообщает в пятницуTrend со ссылкой на иранские медиа.

Согласно информации, это около 23 процентов от общего числа избирателей.

Отметим, что 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – кандидат от реформаторов.

Голосование завершится в 00:00, но при необходимости оно может быть продлено до 02:00 19 июня.