Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 709 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 22 837. Вторую дозу вакцины получили 17 872 человека.
Общее число вакцинированных в стране составляет 2 956 663. Число получивших первую дозу вакцины - 1 931 642, вторую дозу вакцины - 1 025 021 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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