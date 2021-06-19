БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 40 709 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 22 837. Вторую дозу вакцины получили 17 872 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 956 663. Число получивших первую дозу вакцины - 1 931 642, вторую дозу вакцины - 1 025 021 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)