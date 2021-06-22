В Азербайджане с 1 июля разрешат проведение свадеб, помолвок и дней рождений (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого июля разрешат проведение свадеб, помолвок и дней рождения.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим внесены изменения в решение Кабинета министров ”О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Отмечается, что значительное снижение числа случаев заражения COVID-19 и изменение общей эпидемиологической ситуации в положительную сторону в последние месяцы являются отражением осуществляемых эффективных мер. Наблюдаемая положительная тенденция, а также успешное продолжение процесса вакцинации, реализация которого ведется с начала 2021 года, создают дополнительные возможности для снятия ряда ограничений, введенных в рамках особого карантинного режима.

В связи с этим Оперативный штаб при Кабинете министров с 1 июля 2021 года с учетом нижеприведенных условий устанавливает порядок проведения праздничных мероприятий (свадеб, помолвок, дней рождения и т.д.):

- в отношении праздничных церемоний, организованных с участием от 50 до 150 человек:

участие всех лиц старше 18 лет допускается только при наличии документа (паспорт COVID-19), подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19 или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19 и для гостей, принимающих участие в торжественных церемониях, отменяется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей;

согласно постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики № 151 от 26 мая 2021 года, с 1 июля 2021 года не менее 80 процентов работников (включая временно привлеченных работников), работающих в местах, где применяется требование паспорта COVID-19, обязательно должны иметь паспорт COVID-19 (до 1 августа принимается сертификат вакцинации с указанием первой дозы). Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничной церемонии является обязательным;

- информация о функционирующих в пределах данного объекта конференц-залах, их вместимости и работающем персонале (включая временно привлеченных работников), вносится владельцем помещения или предприятия, в котором проводится торжественная церемония, на соответствующий портал (icaze.e-gov.az). Портал будет активирован с 26 июня 2021 года для ввода соответствующей информации;

- информация о дате проведения, времени начала и окончания мероприятия (не позднее 00:00), количестве гостей должна быть внесена на портал не позднее, чем за 5 дней до даты предстоящего мероприятия. Проведение праздничных церемоний, не зарегистрированных на портале и не включающих в себя соответствующую информацию, запрещено;

- во время организации и проведения праздничных мероприятий между организатором торжества и владельцем помещения должно быть подписано соглашение о совместной ответственности за соблюдение правил карантинного режима. За нарушение установленных требований владелец помещения и хозяин торжества будут нести совместную ответственность;

- в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований будут утверждены методические указания, содержащие вышеуказанные вопросы и другие требования, которыми будут руководствоваться при организации и проведении праздничных мероприятий;

С полным текстом решения Кабмина можно ознакомиться по ссылке.