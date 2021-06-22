В Азербайджане для участия в торжественных церемониях потребуется COVID-паспорт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для посещения торжественных церемоний с участием от 50 до 150 гостей потребуется COVID-паспорт.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим внесены изменения в решение Кабинета министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

В соответствии с решением, участие граждан старше 18 лет в торжественных церемониях допускается только при наличии подтверждающего документа о полной вакцинации от COVID-19 (COVID-паспорт) или о наличии иммунитета к коронавирусу.

Для гостей, принимающих участие в торжественных церемониях, отменяется требование обязательного использования средств индивидуальной защиты дыхательных путей.

Согласно постановлению Кабинета министров Азербайджана за №151 от 26 мая 2021 года, с 1 июля не менее 80 процентов работников (включая временный персонал) предприятий, где обязательно наличие COVID-паспорта, обязательно должны иметь при себе соответствующий документ (до 1 августа принимается сертификат о прохождении вакцинации).

Использование обслуживающим персоналом (за исключением музыкантов) медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты на праздничных церемониях является обязательным.

Кабмин Азербайджана разрешил проведение праздничных мероприятий с 1 июля 2021 года.