МВД Азербайджана о правилах проведения свадеб

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением свадеб и других подобных церемоний установлены необходимые нормы, сообщил во вторник Trend начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана, майор полиции Эльшад Гаджиев.

«Для проведения свадеб, помолвок, дней рождения и других подобных церемоний установлены ограничительные нормы. Так, в мероприятиях с участием гостей до 50 человек должно соблюдаться требование об использовании медицинских масок. Гости могут их снимать только во время еды. На этих мероприятиях у граждан не будут требоваться COVİD-паспорта. А в связи с проведением торжеств с участием от 50 до 150 человек есть серьезные ограничения. Граждане, приглашенные на свадьбу, обязательно должны иметь COVİD-паспорта. Кроме того, лица, привитые первой дозой вакцины от COVİD-19, будут допускаться на большие торжества до 1 августа, а после этой даты их участие в подобных торжествах будет запрещено».

Гаджиев отметил, что владельцы объектов, где будут проводиться эти торжества, организаторы и участники мероприятия должны быть внимательными и ответственными: «Необходимо соблюдать расстояние между столами, персонал ресторана должен пользоваться масками, перчатками и другими защитными средствами. Участникам мероприятия и музыкантам разрешается не пользоваться масками».

Начальник отдела сообщил, что ответственность лежит и на владельцах ресторанов: «Информация о дате проведения, времени начала и окончания мероприятия (не позднее 00:00), количестве гостей должна быть внесена владельцем ресторана на портал icaze.e-gov.az не позднее, чем за 5 дней до даты предстоящего мероприятия. Проведение праздничных церемоний, не зарегистрированных на портале, запрещено. Кроме того, между организатором торжества и владельцем помещения должно быть подписано соглашение о совместной ответственности в связи с соблюдением правил карантинного режима. За нарушение установленных требований владелец помещения и организатор торжества будут нести совместную ответственность в соответствии с законодательством. На свадьбу нельзя приглашать более 150 гостей».

Майор полиции добавил, что сотрудники МВД и других контролирующих структур будут проводить мониторинги: «В связи с любым выявленным правонарушением будут приняты строгие меры».

Напомним, что соответствующим решением Кабмина в Азербайджане с первого июля разрешается проведение свадеб, помолвок и дней рождения.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)