Вице-премьер Азербайджана проводит заседание в Агдаме (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - 23 июня проходит заседание комиссии, созданной для оценки на местах ситуации с водными ресурсами в части Агдамского района, ранее освобожденной от оккупации, сообщает в среду Карабахское бюро Trend.

Председательствует на заседании вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

В заседании принимает участие спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)